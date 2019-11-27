Монахову призначено мовним омбудсменом, - Кабмін

Про це повідомив у Facebook присутній на засіданні уряду народний депутат Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Уповноваженою щодо захисту державної мови Кабмін призначив Монахову Тетяну Василівну", - написав він.

Кандидатуру Тетяни Монахової подало Міністерство культури, молоді і спорту.

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Тетяна Монахова - докторка філологічних наук, доцентка, завідувачка кафедри журналістики Чорноморського університету імені Петра Могили.

Монаховій 39 років. Вищу освіту здобула в Миколаївському педагогічному університеті імені Сухомлинського (спеціальність - вчитель української мови та літератури і англійської мови та зарубіжної літератури).

Докторську дисертацію захистила в 2015 році (тема - "Сучасні стратегії текстоскладання в українській мові").

Авторка монографії "Народництво, модернізм і постмодернізм в лінгвістиці", автор посібників "Дискурсивна риторика", "Українська діалектологія", "Культура української мови". Видається в Миколаєві.

Посаду мовного омбудсмена передбачено законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної".