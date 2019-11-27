Сьогодні Україна є хорошим місцем для інвестицій, - Зеленський на Україно-литовському економічному форумі у Вільнюсі. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Україну та Литву єднають давні економічні зв’язки. Їхні корені сягають часів торговельного шляху "із варяг у греки" та навіть глибше. Торговельні зв’язки між нашими народами ніколи не припинялися, активно розвивалися й набували нових якісних форм", – зазначив президент.
Зеленський підкреслив, що підкреслив, що значний досвід литовських підприємців щодо співпраці з провідними компаніями Європи та успішна адаптація до європейських стандартів дадуть змогу спільно нарощувати вигідні економічні зв’язки й виходити на ринки інших країн.
Глава держави закликав литовський бізнес інвестувати в Україну.
"Хочу звернутися до представників литовських компаній, які присутні в цьому залі: сьогодні Україна є гарним місцем для інвестицій. Приємно, що в останні роки литовські компанії не тільки не залишили український ринок, а й продовжили розвивати свої інвестиційні проекти", – наголосив Володимир Зеленський.
Як приклад він назвав литовські компанії, що працюють в Україні: "БТ Інвест" ("Новус"), "Тройдена", "Модус Груп", "БОД Груп" та інші.
Президент назвав символічним, що 27 листопада відкривається друга литовська сонячна електростанція в Івано-Франківській області.
"Інвестуйте в Україну! Маємо надію, що результатом роботи форуму будуть нові ідеї та нові взаємовигідні зв’язки між підприємствами, компаніями та окремими регіонами України й Литви", – резюмував Глава держави.