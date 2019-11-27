Кабмін погодив законопроєкт, який зробить трудові книжки необов'язковими, - Дубілет

Про це на своїй сторінці в Facebook написав міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, передає Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що тепер законопроєкт має підтримати Верховна Рада.

Також Дубілет повідомив про дві інші постанови, покликані полегшити життя українцям.

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"Ухвалили постанову, якою передбачено, що громадяни зможуть попросити роботодавця передати в електронній формі інформацію про стаж до 2000 року (зараз у Пенсійному фонді є інформація тільки з 2000-го року). Це дасть змогу в майбутньому зробити призначення пенсій та інших соціальних виплат повністю дистанційним, без необхідності відвідувати Пенсійний фонд.

Також ухвалили ще одну круту штуку. Цією постановою ми дали можливість отримувати електронні сервіси пенсійного фонду (наприклад, різноманітні довідки) не тільки за допомогою цифрового підпису, а й за допомогою BankID", - розповів міністр.