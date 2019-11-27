Роботу нелегальної АЗС зупинено в Сумах, вилучено ТМЦ на 1 млн грн, - ДФС. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

В рамках проведення операції "Акциз-2019" було встановлено, що одне з місцевих підприємств без наявності відповідних дозвільних документів здійснює реалізацію паливно-мастильних матеріалів через АЗС, розташовану на території обласного центру.

За результатами вжитих заходів демонтовано обладнання АЗС (заправний дизельний модуль з колонкою для відпуску пального) і вилучено з незаконного обігу 24,1 тонни дизельного пального.

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Вилучені товарно-матеріальні цінності загальною орієнтовною вартістю понад 1 млн грн передано на відповідальне зберігання.

Стосовно представника підприємства-правопорушника складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП.