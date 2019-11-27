Офіс генпрокурора має запрацювати з 1 січня, атестація прокурорів у регіонах триватиме до вересня 2020 р, - Рябошапка

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наприкінці грудня цього року закінчується атестація прокурорів в ГПУ, буде введена система оцінки роботи прокурорів. З 1 січня ми плануємо, що працюватиме вже Офіс генерального прокурора, а також оновлений тренінговий центр", - розповів Рябошапка.

Атестація прокурорів регіональних прокуратур, за словами керівника Генпрокуратури, триватиме до середини 2020 року, в місцевих управліннях цей процес планується закінчити до вересня наступного року.

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"До грудня 2020 року ми сподіваємося повністю впровадити електронну систему кримінального судочинства у всіх органах кримінальної юстиції", - додав Рябошапка.