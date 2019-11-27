Україна показала в ОБСЄ, в якому стані Росія повернула кораблі

Презентацію на Форумі зі співробітництва у галузі безпеки ОБСЄ у Відні провів заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях Ігор Лоссовський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"20 листопада 2019 року невеликі броньовані артилерійські катери "Нікополь", "Бердянськ" та рейдовий буксир "Яни Капу" були відбуксирувані до військового порту Очакова. Після прибуття цих кораблів комплексна комісія ВМС ЗСУ здійснила перевірку їх технічного стану, наявності озброєння, військового обладнання та матеріальних ресурсів", - пояснив дипломат.

Так, більшість озброєння на кораблях або відсутнє (стрілецька зброя та боєприпаси, засоби зв’язку, матеріальні засоби), або розукомплектовано (морські засоби навігації, ракетно-артилерійське озброєння) та приведено у непрацездатний стан.

Крім того, на повернутих кораблях відсутнє навігаційне обладнання, особиста зброя та боєприпаси, засоби зв’язку та спостереження (за винятком окремих одиниць застарілого обладнання), засоби РХБ захисту, електромеханічне обладнання та інше майно.

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"Навіть туалетні помпи, системи дренажу в туалетних баках, окремі елементи фекальної системи, бойлери, більшість плафонів, розеток та ламп були демонтовані", - зазначив представник України.

Він підкреслив, що на всіх кораблях "присутні ознаки мародерства (особливо на буксирі "Яни Капу") та демонтажу озброєння і військового обладнання".

"Все обладнання навмисно частково пошкоджено або ж демонтовано. Оскільки наземні та бортові енергосистеми демонтовані, то неможливо забезпечити кораблі електроенергією та перевірити роботу озброєння і військового обладнання", - повідомив Лоссовський.

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У ході перевірки стану кораблів на малому броньованому артилерійському катері "Бердянськ" та рейдовому буксирі "Яни Капу" також було виявлено численні пошкодження поверхні корпусів.

"Малий броньований артилерійський катер "Бердянськ" має 6 пробоїн у районі ватерлінії та вище неї, а також численні механічні пошкодження верхньої палуби. Буксир "Яни Капу" має механічні пошкодження правого борту", - заявив дипломат.

Представник України також повідомив, що з огляду на технічний стан озброєння та кораблів загалом, їх не можна використовувати за призначенням.

Наразі робота комплексної комісії ВМС ЗСУ триває, оскільки наявні "великі збитки".

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