ФОПам-айтішникам РРО не знадобиться, - Верланов

Про це 26 листопада розповів голова Державної податкової служби Сергій Верланов під час зустрічі з представниками ІТ-компаній у київському UNIT.City, інформує пресслужба ДПС.

"Для "хороших хлопців" ми – сервісна організація, а для "поганих" виконуємо ту функцію фіскального органу, для якої ви нас і найняли. Як можна бути сервісною організацією для компанії, яка нелегально продає паливо або торгує на Хрещатику без чеків?" - заявив Сергій Верланов.

За його словами, застосування РРО не вимагається, якщо клієнти "спрощенців" на 3 групі розраховуються з ними виключно у безготівковій формі без застосування платіжних карток і перераховують їм кошти на поточний рахунок банківським переказом, а також, якщо клієнт у касі банку вносить готівку для подальшого її зарахування на поточний рахунок продавця.

Крім того, голова ДПС Сергій Верланов зазначив, що сплата за послуги карткою, наприклад, на картку у "Приват24" чи monobank підпадає під банківську таємницю. Податкова не може контролювати цей процес, тому громадяни повинні самі вирішувати, чи сплачувати податки з подібних надходжень.

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У своєму виступі Сергій Верланов наголосив, що одне із головних завдань податкової - розробити зручні та швидкі електронні сервіси, адаптовані під потреби споживачів, що спростили б безліч процедур без втрати часу.

Так, вже у січні 2020 року програмне РРО (реєстратор розрахункових операцій) від податкової, безкоштовне для завантаження та обслуговування, стане доступним для користувачів у тестовому режимі.

"Найголовніший виклик – проект РРО у смартфоні. До січня ДПС має надати користувачам змогу протестувати програмне РРО, яке буде безкоштовне для завантажування і обслуговування", - заявив головний податківець України.

За словами Верланова, крім проекту РРО у смартфоні, на даний момент податківці активно працюють над іншими онлайн-послугами: впровадженням та удосконаленням сервісів з попереднього заповнення декларацій для громадян, push-нагадуваннями про граничні терміни подання звітності та наявність заборгованості, запровадженням online-консультацій тощо.

Нагадаємо, у ДПС запевнили, що нові закони про РРО не змінюють правила спрощеної системи оподаткування, а навпаки спрямовані на їхню лібералізацію.

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