На відміну від ОРДЛО Україна виконала домовленості нормандської четвірки, досягнуті в жовтні 2016 року, - Оліфер про підсумки засідання ТКГ у Мінську

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила прессекретарка представника України в ТКГ Кучми Дарка Оліфер, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна виконала домовленості лідерів країн Нормандської четвірки, яких було досягнуто у жовтні 2016 року. Зокрема, йдеться про розведення сил та засобів на ділянках в районі н.п. Золоте, Петрівське, Станиця Луганська; зведення мосту біля КПВВ у Станиці Луганській; вирішення питання водопостачання в Луганській області", - написала Оліфер.

Речниця Кучми зазначила, що з боку ОРДЛО немає допуску представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста до утримуваних осіб; не надано безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території Донбасу, яка не підконтрольна Україні, включно із ділянкою українсько-російського кордону; не створено умов для роботи КПВВ "Золоте".

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"Особливо гострою лишається проблема звільнення утримуваних осіб", - підкреслила вона.

Таким чином Україна напередодні "нормандського саміту" виконала взяті на себе зобов'язання, виконання яких перебувало на особистому контролі президента України Володимира Зеленського.

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