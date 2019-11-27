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27.11.19 18:39

На відміну від ОРДЛО Україна виконала домовленості нормандської четвірки, досягнуті в жовтні 2016 року, - Оліфер про підсумки засідання ТКГ у Мінську

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську українська сторона заявила про виконання домовленості лідерів країн Нормандської четвірки, які були досягнуті в жовтні 2016 року.

На відміну від ОРДЛО Україна виконала домовленості нормандської четвірки, досягнуті в жовтні 2016 року, - Оліфер про підсумки засідання ТКГ у Мінську

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила прессекретарка представника України в ТКГ Кучми Дарка Оліфер, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна виконала домовленості лідерів країн Нормандської четвірки, яких було досягнуто у жовтні 2016 року. Зокрема, йдеться про розведення сил та засобів на ділянках в районі н.п. Золоте, Петрівське, Станиця Луганська; зведення мосту біля КПВВ у Станиці Луганській; вирішення питання водопостачання в Луганській області", - написала Оліфер.

Речниця Кучми зазначила, що з боку ОРДЛО немає допуску представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста до утримуваних осіб; не надано безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території Донбасу, яка не підконтрольна Україні, включно із ділянкою українсько-російського кордону; не створено умов для роботи КПВВ "Золоте".

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"Особливо гострою лишається проблема звільнення утримуваних осіб", - підкреслила вона.

Таким чином Україна напередодні "нормандського саміту" виконала взяті на себе зобов'язання, виконання яких перебувало на особистому контролі президента України Володимира Зеленського.

На відміну від ОРДЛО Україна виконала домовленості нормандської четвірки, досягнуті в жовтні 2016 року, - Оліфер про підсумки засідання ТКГ у Мінську 01

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