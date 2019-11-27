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27.11.19 18:16

Рішення було важке і непопулярне, однак його правильність підтвердилася, - Філатов про перепід’єднання опалення від Придніпровської ТЕС

Перепід’єднання від Придніпровської ТЕС частини абонентів лівого берега стало одним із найгостріших питань 50-ї чергової сесії міськради Дніпра. Як відомо, цього опалювального сезону вони почали отримувати тепло від комунальних підприємств. Якби місто не пішло на такий крок, нині близько 17 тисяч людей стали б заручниками ситуації на Придніпровській ТЕС, котра нині призупинила роботу.

Рішення було важке і непопулярне, однак його правильність підтвердилася, - Філатов про перепід’єднання опалення від Придніпровської ТЕС

"На що треба окремо звернути увагу: це рішення – непопулярне, важке. Воно понесло за собою певний соціальний негатив. Однак його правильність підтвердилася, коли ми отримали окремого листа (від керівництва Придніпровської ТЕС, - ред.). На жаль, через імпорт дешевої російської електроенергії в Україну, Придніпровська ТЕС призупиняє роботу. Крім того, як мені відомо (а я людина досить інформована), така сама ситуація буде і на інших ТЕС в країні", – заявив міський голова Дніпра Борис Філатов під час брифінгу за підсумками сесії 27 листопада.

Так, за інформацією мера Дніпра, наступні призупинення роботи очікуються на вугільних підприємствах, зокрема, на "Павлоградвугіллі". "Можете уявити собі, якби ми не перепід’єднали частину абонентів лівого берега від Придніпровської ТЕС на постачання тепла від міських комунальних підприємств, то щоб ми робили сьогодні – після того, як Придніпровська ТЕС переходить на режим, коли частина персоналу відправляється у відпустки та переводиться на дві третини окладу. Умовно, 800 осіб нині, до вирішення цієї ситуації, можуть залишитися без роботи", – додав Борис Філатов.

Водночас тариф, котрий був у частини лівобережних абонентів Придніпровської ТЕС, не враховував постачання тепла мережами аж до квартир. Різницю за подання опалення кілометрами труб оплачувало місто. Тобто фактично – мешканці правого берега.

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