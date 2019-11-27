ГПУ перевірить матеріали САП щодо Садового, - Рябошапка

Про це заявив журналістам генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"Справа (кримінальна — ред.) не в суді, там, наскільки я розумію, розглядається питання щодо обрання запобіжного заходу (Садовому — ред.). Ми звернулись до САП — я теж хочу перевірити матеріали цього провадження, потім ми зробимо власні висновки. Є й інша справа, я про неї вчора дізнався з Медіа, про те що нібито суд зобов’язав Генеральну прокуратуру відкрити кримінальне провадження за фактом однієї з заяв Садового. Поки ми не отримували таких рішень", — сказав Генпрокурор.

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Нагадаємо, 21 листопада представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) вручили Садовому повідомлення про підозру у зловживанні службовим становищем у справі продажу ділянки землі під індустріальний парк від 2015 року. "Під час розслідування встановлено і підтверджено висновками експертів і фахівців, що понад 23,49 га земель були продані за договором купівлі-продажу посадовими особами Львівської міськради в порушення вимог чинного законодавства за заниженою ціною як землі промисловості", - зазначено в повідомленні САП.

Також у прокуратурі встановили, що продана ділянка не належить місту Львову, а Рясне-Руське сільраді Яворівського району Львівської області як земля сільськогосподарського призначення.

За даними САП, чиновникам інкримінується злочин за ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 (організація зловживання і зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Сам Садовий заявив: "У будь-якій цивілізованій країні світу моляться, залучають інвестора, а у нас б'ють".

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