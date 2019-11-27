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27.11.19 20:07

"Міністра "ДНР" заочно засудили до 12 років позбавлення волі, - прокуратура

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області заочно засудив до 12 років в'язниці так званого "міністра у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих" самопроголошеної "ДНР".

"Міністра "ДНР" заочно засудили до 12 років позбавлення волі, - прокуратура

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області.

Суд постановив, що в листопаді 2014 року чоловік зрадив присязі і перейшов з органів МНС України на сторону бойовиків. Відтоді він працює "міністром ДНР".

"Чиновник-зрадник не покинув лав терористичної організації і продовжує співпрацювати з бойовиками, видаючи злочинні накази про діяльність установ і організацій, що перебувають у нього в підпорядкуванні, та вчиняє інші протиправні дії, спрямовані на порушення конституційних прав громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка визнали винним за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації).

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