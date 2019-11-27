ТКГ виконала всі поставлені завдання для саміту "нормандської четвірки", - Сайдік

Про це заявив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Напередодні цього саміту (зустріч "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня. - Ред.) хочу підкреслити, що ми з боку ТКГ і її робочих груп виконали всі завдання, поставлені нам політичними радниками "нормандського формату", і сьогодні я з великими очікуваннями дивлюся на цю зустріч", - сказав Сайдік журналістам 27 листопада в Мінську.
Крім того, спецпредставник закликав сторони конфлікту зробити все можливе для дотримання режиму тиші, щоб "робота" нормандської четвірки "в Парижі не була здалеку порушена бойовими діями на Донбасі".
За його словами, кількість порушень режиму припинення вогню й далі коливається.
Згідно з даними СММ ОБСЄ, після невеликого спаду минулого тижня кількість порушень за останні дні знову зросла.
Нагадаємо, 27 листопада в Мінську проходила зустріч Тристоронньої контактної групи.