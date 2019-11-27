Глава ОБСЄ Лайчак відвідає Київ і Донбас

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресслужба МЗС України

Як зазначається, мета візиту глави зовнішньополітичного відомства - підведення підсумків головування Словаччини в ОБСЄ впродовж 2019 р "узгодження позицій, важливих для збереження ключової уваги ОБСЄ як регіональної організації безпеки до викликів, викликаних триваючою російською агресією проти України.

Відбудеться обмін думками щодо підготовки до засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, запланованого на 5-6 грудня в Братиславі.

Програма візиту передбачає спільну поїздку міністрів закордонних справ України Вадима Пристайка та Словаччини Мирослава Лайчака в Станицю Луганську.

Раніше Лайчак відвідував Київ 13-14 вересня цього року, де зустрівся з представниками влади України, а також виступив на 16-й щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES).

Тоді ж Вадим Пристайко запросив голову ОБСЄ разом відвідати Станицю Луганську (Луганська обл.) та оглянути роботи з відновлення інфраструктури, однак поїздка не відбулася через несприятливі для польотів погодні умови.

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