ГПУ проведе слідчі експерименти у "справах Майдану", безпосередньо пов'язаних із застосуванням насильства, - Рябошапка

Про це заявив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Йдеться про слідчі експерименти. Зараз ми вирішуємо питання, щоб ці слідчі експерименти проводити вже зараз, не відкладаючи", - сказав генпрокурор.
За його словами, йдеться про ті кримінальні провадження, які безпосередньо пов'язані з подіями на Майдані, із застосуванням насильства.
"Більшість проваджень ("майданівських". - Ред.) не завершено. І більшість слідчих експериментів, які ми зараз будемо проводити, можна було зробити ще п'ять років тому, тому що жодної процесуальної складності в цьому немає. Відтворити обставини, за яких було завдано тілесні ушкодження... можна було ще п'ять років тому, а не робити це на шостий рік після подій", - сказав Рябошапка.
З 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура втратила функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах у ГПУ після переатестації. Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.
21 жовтня генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а через два дні колишнього начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке вело справи Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.
Слідство у справах Майдану зупинено щонайменше до 3 грудня через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про ДБР.