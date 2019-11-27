Секретар РНБО Данілов призначив ексзаступника Букіна Омельченка відповідальним за зв'язки з "Укроборонпромом", - ЗМІ

Про це повідомили джерела ZN.UA, передає Цензор.НЕТ.

Сергій Омельченко раніше був першим заступником глави "Укроборонпрому", куди прийшов відразу після призначення на керівну посаду Павла Букіна, тобто в березні 2018 року. До цього, з вересня 2017 року він працював радником гендиректора, директором юридичного департаменту держкомпанії "Укрспецекспорт", де до переведення в ДК працював Букін.

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Також Сергій Омельченко є сином колишнього депутата кількох скликань, зокрема фракції "Батьківщина", Героя України Григорія Омельченка.

Нагадаємо, детективи НАБУ 12 листопада повідомили колишньому генеральному директору державного концерну "Укроборонпром" Павлу Букіну про підозру у внесенні недостовірних відомостей в декларації.