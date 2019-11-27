"Глобальна політика не є вашою сильною стороною", - Пристайко розкритикував Аррle за позначення Криму російським

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Twitter.

"Apple, уявіть, як ви кричите, що ваш дизайн і ідеї, роки роботи, і частину вашого серця вкрадено вашим найлютішим ворогом, а когось байдужого зовсім не торкає ваш біль. Ось які відчуття бувають, коли ви називаєте Крим російською землею" , - написав Пристайко.

Крім того, міністр порадив Apple зосередитися на високих технологіях і розвагах.

"Глобальна політика не є вашою сильною стороною", - зазначив він.

Раніше стало відомо, що компанія Apple відреагувала на російські вимоги і стала позначати Крим частиною Росії у своїх додатках.

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