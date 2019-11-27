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27.11.19 21:17

Кабмін затвердив законопроєкт про електронну трудову книжку

27 листопада Кабінет Міністрів схвалив проект закону про переведення паперових трудових книжок у цифровий формат.

Кабмін затвердив законопроєкт про електронну трудову книжку

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба уряду.

"Працівники не повинні будуть продовжувати радянську практику збирання купи довідок для підтвердження свого трудового стажу в разі втрати паперової трудової книжки або розбіжності в даних про роботу. Разом з тим пенсії та соціальні виплати поступово стануть призначатися автоматично, без зайвої бюрократії та необхідності приходити для цього в органи Пенсійного фонду", – сказав прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

У Кабміні зазначили, що в разі схвалення законопроекту у Верховній Раді України електронна версія трудової книжки зменшить навантаження на роботодавців та самозайнятих працівників – ФОПів, а також спростить пошук роботи та оформлення на роботу.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов повідомив у Фейсбуці, що вся необхідна інформація, яку раніше записували в трудову книжку, буде в електронній формі в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування, який формує і веде Пенсійний фонд.

"Отже, які зміни пропонуються? Тепер трудова книжка: при прийомі на роботу - необов'язкова (за бажанням працівника); при звільненні - видається (якщо була при прийомі на роботу)", - пояснив він.

Міністр додав, що в окремих випадках копія наказу про звільнення буде підтвердженням трудової діяльності працівника, зокрема:

в разі відновлення на роботі, коли необхідна зміна формулювання причин звільнення;

колективний трудовий спір - порушення свого права (в тримісячний термін);

в разі незаконного засудження. Для уникнення упередженості роботодавця щодо працівника в момент гортання трудової книжки через записи про судимість.

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