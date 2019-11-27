Кабмін затвердив законопроєкт про електронну трудову книжку

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба уряду.



"Працівники не повинні будуть продовжувати радянську практику збирання купи довідок для підтвердження свого трудового стажу в разі втрати паперової трудової книжки або розбіжності в даних про роботу. Разом з тим пенсії та соціальні виплати поступово стануть призначатися автоматично, без зайвої бюрократії та необхідності приходити для цього в органи Пенсійного фонду", – сказав прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

У Кабміні зазначили, що в разі схвалення законопроекту у Верховній Раді України електронна версія трудової книжки зменшить навантаження на роботодавців та самозайнятих працівників – ФОПів, а також спростить пошук роботи та оформлення на роботу.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов повідомив у Фейсбуці, що вся необхідна інформація, яку раніше записували в трудову книжку, буде в електронній формі в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування, який формує і веде Пенсійний фонд.

"Отже, які зміни пропонуються? Тепер трудова книжка: при прийомі на роботу - необов'язкова (за бажанням працівника); при звільненні - видається (якщо була при прийомі на роботу)", - пояснив він.

Міністр додав, що в окремих випадках копія наказу про звільнення буде підтвердженням трудової діяльності працівника, зокрема:

в разі відновлення на роботі, коли необхідна зміна формулювання причин звільнення;

колективний трудовий спір - порушення свого права (в тримісячний термін);

в разі незаконного засудження. Для уникнення упередженості роботодавця щодо працівника в момент гортання трудової книжки через записи про судимість.

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