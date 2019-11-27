Шведський прем'єр Левен наступного тижня приїде до Києва, - посольство

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства Швеції в Києві.

Зазначається, що Левен також зустрінеться з представниками українського громадянського суспільства і випускниками Київської школи економіки, яку Швеція підтримує.

"Російська агресія проти України й анексія Росією Криму, порядок денний реформ в Україні та співпраця Швеції з Україною у сфері реформ, питання двосторонньої торгівлі та відносини між ЄС і Україною будуть у фокусі майбутнього візиту", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, в посольстві повідомляють, що Швеція щороку виділяє близько 240 млн шведських крон (приблизно 25 млн дол. США) на підтримку процесу реформ в Україні. Шведська підтримка орієнтована на зміцнення демократії та ефективне державне управління, права людини, гендерну рівність, навколишнє середовище та енергоефективність, а також імплементацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

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