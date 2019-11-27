Незаконний експорт лісу в одну з країн Близького Сходу припинено в Чернівецькій області, - СБУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Троє комерсантів і довірена особа фірми-експортера організували механізм протиправного переміщення лісопродукції за кордон. Ділки нелегально скуповували протиправно зрубані на територіях місцевих лісгоспів дерева для виготовлення пиломатеріалів", - наголошується в інформації.

Так, для легалізації готової продукції та оформлення митної документації зловмисники застосовували схему подвійного використання товарно-транспортних накладних підприємців з інших регіонів.

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"Під час обшуків на території складів, виробництва і в транспортних засобах фігурантів справи правоохоронці вилучили партію лісопродукції вартістю майже 2,8 млн грн", - сказано в повідомленні.

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до операції.