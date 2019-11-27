Суд визначив Садовому заставу в розмірі 1 млн 56 тис. грн

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід меру Львова Андрію Садовому у вигляді внесення застави в розмірі 1,056 млн грн.

Прокуратура просила обрати запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 50 млн грн, а також забрати закордонний паспорт.

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Захист просив віддати Садового на поруки народному депутату Павлу Бакунцю, екснардепам Олегу Березюку, Оксані Сироїд, Тетяні Остриковій, меру Києва Віталію Кличку та іншим.

Суд також зобов'язав Садового повідомляти про зміну проживання і утримуватися від спілкування зі свідками. Однак суд не став задовольняти клопотання прокурорів про здачу закорднного паспорта і заборону виїжджати за межі Львова.

Нагадаємо, 21 листопада представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) вручили Садовому повідомлення про підозру у зловживанні службовим становищем у справі продажу ділянки землі під індустріальний парк від 2015 року. "Під час розслідування встановлено і підтверджено висновками експертів і фахівців, що понад 23,49 га земель були продані за договором купівлі-продажу посадовими особами Львівської міськради в порушення вимог чинного законодавства за заниженою ціною як землі промисловості", - зазначено в повідомленні САП.

Також у прокуратурі встановили, що продана ділянка не належить місту Львову, а Рясне-Руське сільраді Яворівського району Львівської області як земля сільськогосподарського призначення.

За даними САП, чиновникам інкримінується злочин за ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 (організація зловживання і зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Сам Садовий заявив: "У будь-якій цивілізованій країні світу моляться, залучають інвестора, а у нас б'ють".

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