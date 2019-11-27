Альперіна підозрюють у створенні злочинної організації, ухиленні від податків і зловживанні службовим становищем, - НАБУ

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз детективи НАБУ і прокурори САП здійснюють необхідні процесуальні дії, пов'язані з особистим врученням цій особі повідомлення про підозру", - йдеться в повідомленні.

Слідство вважає, що затриманий скоїв злочини, передбачені ч. 1 ст. 255 (Створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво такою організацією або участь у ній, або участь у злочинах, скоєних такою організацією, а також організація, керівництво чи сприяння зустрічі (сходці) представників злочинних організацій або організованих груп для розробки планів і умов спільного вчинення злочинів, матеріального забезпечення злочинної діяльності чи координації дій об'єднань злочинних організацій або організованих груп - караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років), ч. 3 ст. 212 (Умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, які входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене особою, раніше судимою за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до трьох років з конфіскацією майна), ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів або в інших особистих інтересах чи в інтересах третіх осіб, використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки - карається позбавленням волі на термін від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років) КК України. Вирішується питання про обрання Вадиму Альперіну запобіжного заходу.

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Як повідомлялося, відомий одеський бізнесмен Вадим Альперін пропонував хабар у 800 тисяч доларів детективам НАБУ за зняття арештів із рахунків підконтрольних йому підприємств.

30 листопада 2017 року в ГПУ повідомили, що Печерський районний суд заарештував Альперіна на 2 місяці з можливістю внесення застави в 21 млн гривень. Пізніше Апеляційний суд Києва зменшив суму застави для Альперіна до 141 тисячі гривень. Після внесення застави він вийшов з-під варти.

В інтерв'ю "Цензор.НЕТ" Євген Шевченко, який співпрацював з НАБУ, розповів, що "Альперін запропонував мільйон доларів за зняття арешту зі своїх рахунків".

Улітку 2019 року журналіст Євген Плінський заявив, що в.о начальника Одеської митниці Володимир Передерій та одеський контрабандист Вадим Альперін організували схему, за якою за два місяці вкрали з держбюджету 110 мільйонів гривень.

26 листопада НАБУ затримало заступника голови київської митниці Сергія Тупальського і ще 6 осіб у справі Альперіна. Президент Володимир Зеленський пообіцяв подарунок за допомогу в затриманні самого Альперіна.