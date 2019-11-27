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27.11.19 22:48

Київський апеляційний суд відпустив під домашній арешт "беркутівця" Шаповалова, обвинуваченого в розстрілах на Майдані

Київський апеляційний суд сьогодні звільнив з-під варти Віктора Шаповалова, екскомандира роти батальйону міліції особливого призначення "Беркут", обвинуваченого в перевищенні влади і службових повноважень 18 лютого 2014 року під час протестів на Майдані, що призвело до тяжких наслідків.

Київський апеляційний суд відпустив під домашній арешт "беркутівця" Шаповалова, обвинуваченого в розстрілах на Майдані

Як передає Цензор.НЕТ, про це стало відомо з повідомлення на сторінці Адвокаційної Дорадчої Групи (адвокати сімей Небесної Сотні).

"Суд пом'якшив запобіжний захід Шаповалову на нічний домашній арешт (з 22 до 6 ранку), без носіння браслета. На підставі того, що відповідно до ч.5 ст 72 КК (так званий "Закон Савченко") обвинувачений провів під вартою "9 років" - зарахування "день за два", згідно з вищенаведеною нормою) - з 10 років, тобто максимально можливого терміну позбавлення волі, передбаченого для злочинів, в яких звинувачується Шаповалов", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, суд не інформував ні потерпілих, ні їх представників про апеляційну скаргу Шаповалова.

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Нагадаємо, Віктор Шаповалов - один з небагатьох екс-беркутівців, яка не втік з України і вже третій рік перебуває в СІЗО. Йому інкримінують побиття і знущання з активістів Майдану, незаконне використання зброї та зловживання службовим становищем.

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За версією слідства, 18 лютого 2014 року харківська і львівська роти на вулиці Інститутській і Кріпосному провулку стріляли по протестувальниках і закидали їх світло-шумовими гранатами. Від дій силовиків постраждали 86 майданівців.

Шаповалову загрожує до 10 років позбавлення волі.

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