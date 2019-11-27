Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
27.11.19 23:04

Я подаватиму апеляцію, - Садовий про рішення Антикорупційного суду про визначення йому застави в мільйон гривень

Міський голова Львова Андрій Садовий збирається подавати апеляцію на рішення Антикорупційного суду, яким йому обрано запобіжний захід у вигляді внесення застави в розмірі 1 млн 56 тис. гривень.

Я подаватиму апеляцію, - Садовий про рішення Антикорупційного суду про визначення йому застави в мільйон гривень

Про це він сказав після засідання суду, передає кореспондент Цензор.НЕТ,

"Що стосується рішення. Воно не повною мірою відповідає здоровому глузду, тому що ми очікували, що буде повністю відмовлено прокуратурі в будь-якому забезпеченні.

Тому я, звичайно, подаватиму апеляцію, вимагатиму, щоб не було ніякого забезпечення. Ця справа не має жодного сенсу, земля повністю у власності громади міста, збитків державі не завдано, а навпаки є плюс у тому, що залучено інвестора і в бюджет міста надійшло 52 млн", - сказав Садовий.

Читайте також: Суд визначив Садовому заставу в розмірі 1 млн 56 тис. грн

Нагадаємо, 21 листопада представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) вручили Садовому повідомлення про підозру у зловживанні службовим становищем у справі продажу ділянки землі під індустріальний парк від 2015 року. "Під час розслідування встановлено і підтверджено висновками експертів і фахівців, що понад 23,49 га земель були продані за договором купівлі-продажу посадовими особами Львівської міськради в порушення вимог чинного законодавства за заниженою ціною як землі промисловості", - зазначено в повідомленні САП.

Також у прокуратурі встановили, що продана ділянка не належить місту Львову, а Рясне-Руське сільраді Яворівського району Львівської області як земля сільськогосподарського призначення.

За даними САП, чиновникам інкримінується злочин за ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 (організація зловживання і зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Сам Садовий заявив: "У будь-якій цивілізованій країні світу моляться, залучають інвестора, а у нас б'ють".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Корупціонер на смітті": під ВАКС відбувається акція проти Садового. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100