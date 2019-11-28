Українській владі варто вжити заходів для продовження розслідувань у справах Майдану, - Human Rights Watch

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Українській владі варто вжити заходів для продовження розслідувань та забезпечити збереження всіх результатів роботи, вже зробленої у справах Майдану. Уряд має розробити процедури, щоб слідчі, які працювали над цими справами, могли й надалі брати участь у роботі", - зазначають у правозахисній організації.
Наголошується, що минулого тижня всі поточні справи про злочини на Майдані 2013-2014 років були фактично припинені, коли більшість із них були передані з Генпрокуратури до Державного бюро розслідувань. Водночас жодному конкретному підрозділу ДБР не було доручено займатися розслідуваннями справ Майдану.
"Родини жертв злочинів, пов'язаних із Майданом, не мають чекати так довго на правосуддя, яке опинилося під загрозою через бюрократію", - наголошують у Human Rights Watch.
Нагадаємо, 21 жовтня генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а через два дні колишнього начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке вело справи Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.
З 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура втратила функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах у ГПУ після переатестації. Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.
Слідство у справах Майдану зупинено щонайменше до 3 грудня через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про ДБР.