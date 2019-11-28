Українській владі варто вжити заходів для продовження розслідувань у справах Майдану, - Human Rights Watch

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Українській владі варто вжити заходів для продовження розслідувань та забезпечити збереження всіх результатів роботи, вже зробленої у справах Майдану. Уряд має розробити процедури, щоб слідчі, які працювали над цими справами, могли й надалі брати участь у роботі", - зазначають у правозахисній організації.

Наголошується, що минулого тижня всі поточні справи про злочини на Майдані 2013-2014 років були фактично припинені, коли більшість із них були передані з Генпрокуратури до Державного бюро розслідувань. Водночас жодному конкретному підрозділу ДБР не було доручено займатися розслідуваннями справ Майдану.

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"Родини жертв злочинів, пов'язаних із Майданом, не мають чекати так довго на правосуддя, яке опинилося під загрозою через бюрократію", - наголошують у Human Rights Watch.

Нагадаємо, 21 жовтня генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а через два дні колишнього начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке вело справи Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.

З 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура втратила функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах у ГПУ після переатестації. Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.

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Слідство у справах Майдану зупинено щонайменше до 3 грудня через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про ДБР.