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28.11.19 07:57

Найманці РФ за добу 9 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі: двох українських воїнів поранено, один - зазнав бойової травми, - штаб ОС

27 листопада збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Найманці РФ за добу 9 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі: двох українських воїнів поранено, один - зазнав бойової травми, - штаб ОС

Про це йдеться у зведенні пресцентру ООС станом на 07:00 28 листопада 2019 р., передає Цензор.НЕТ.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 6 обстрілів: поблизу Старогнатівки і Березового – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї; двічі біля Мар'їнки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; неподалік Водяного, що на Приазов'ї, – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї; поблизу Красногорівки – з великокаліберних кулеметів", - йдеться у звіті.

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"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 3 ворожі обстріли: неподалік Південного – з РПГ та автоматичних гранатометів; поблизу Шумів - зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; біля Попасної – зі стрілецької зброї", - додали в штабі ООС.

Учора, 27 листопада, поранень унаслідок обстрілів зазнали двоє військовослужбовців Об'єднаних сил. Ще один наш захисник зазнав бойової травми.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів вели вогонь у районі Новолуганського. Втрат з нашого боку немає.

Найманці РФ за добу 9 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі: двох українських воїнів поранено, один - зазнав бойової травми, - штаб ОС 01

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