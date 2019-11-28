США працюватимуть, щоб змушувати Росію виконувати взяті на себе зобов'язання, - заява Держдепартаменту перед нормандським самітом

Заяву Держдепартаменту США зачитала речниця відомства Морган Ортегус, передає Цензор.НЕТ.

"Сполучені Штати запевняють у своїй непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України напередодні зустрічі у нормандському форматі 9 грудня за участі України, Франції, Німеччини та Росії – першої такої зустрічі з 2016 року. Сполучені Штати працюватимуть із союзниками та партнерами, щоб й надалі змушувати Росію виконувати взяті на себе зобов’язання за Мінськими угодами та розпочати процес мирного відновлення повного суверенітету України над Донбасом. Це було би першим кроком до повного відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з її територіальними водами", - йдеться в заяві.

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"Упродовж останніх тижнів Президент України Зеленський робив обережні, але нелегкі кроки на шляху до миру та реформ, які включають: дипломатичні контакти задля просування мирного процесу; сприяння розведенню сил уздовж лінії розмежування; зміцнення верховенства права; створення більш сприятливого інвестиційного клімату; та впорядкування оборонного сектору України. США вітають Україну із запровадженням реформ, необхідних для її довгострокової безпеки та процвітання. Сполучені Штати підтримують Україну в тому, як вона рухається вперед на шляху до мирних переговорів", - резюмували в Держдепі США.