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28.11.19 08:37

Україна не перекриватиме потік газу з РФ навіть без договору про транзит, - Вітренко

Зацікавлені сторони можуть бути спокійні: Україна не збирається перекривати вентиль газу за жодних несприятливих обставин. Навіть якщо договір про транзит до кінця року не буде укладено.

Україна не перекриватиме потік газу з РФ навіть без договору про транзит, - Вітренко

Про це заявив виконавчий директор "Нафтогазу України" Юрій Вітренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

На запитання про те, чи не є пропозиція закачувати російський газ в підземні сховища в Україні залякуванням, Вітренко відповів: "Щоб усіх заспокоїти - Україна не буде перекривати вентиль, Україна ніколи не перекривала вентиль. Це важливо зрозуміти. У нас немає такої традиції - виходити на телеекрани і казати: "Ми перекриваємо вентиль". Немає у нас такого. Ми просто говоримо - не переживайте".

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За його словами, в разі, якщо газ буде надходити на територію України без відповідного контракту, ми не будемо "перекривати вентилі, припиняючи потік газу". Замість цього газ із Росії закачуватиметься в підземні сховища.

"Ми будемо чекати документального оформлення, тільки після цього оператор зможе направити цей газ туди, куди власник з відповідними документами скаже цей газ направити", - сказав Вітренко.

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