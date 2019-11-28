У кожній області України з'явиться госпітальний округ, - Скалецька

Про це в ефірі "Нині вже" на hromadske заявила міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька, передає Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що деякі області одразу вирішили робити один госпітальний округ на регіон, в інших об’єднувалис кілька районів.

"Після доволі тривалих експертних та інших обговорень і рішень, у тому числі після погоджень з регіонами, було ухвалено рішення, що все-таки найкращий спосіб — розглядати маршрут пацієнта, куди йому їхати, як направляти, яка є можливість організації всіх видів послуг, доступних для пацієнта, — це госпітальний округ на область", — сказала міністерка.

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Скалецька зазначила, що це дозволить визначити маршрут пацієнта та "подивитись", який вигляд матиме мережа закладів.

"І в такий спосіб ми будемо бачити, де нам ще потрібно доінвестувати на обладнання з певних державних програм. Наприклад, у нас заплановано в бюджеті на наступний рік зі спеціального фонду будівництво 25-30 сучасних приймальних відділень екстреної медичної допомоги з необхідним обладнанням і можливостями", — розповіла вона.

Міністерка уточнила, що МОЗ буде дивитися, де першочергово необхідно ці відділення створювати.

Процес створення госпітальних округів в Україні стартував у 2017 році, він покликаний оптимізувати кількість та якість державних медичних закладів та покращити систему медичного забезпечення країни.

Створення таких округів має впорядкувати медичну мережу, аби в пацієнта був гарантований доступ – фізичний і часовий – до якісної послуги з будь-якої сфери базової меддопомоги. Це має сприяти ефективній витраті державних коштів, щоби, наприклад, у районах не було лікарень з ідентичними функціями, і вони не простоювали порожніми.

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Впорядкувати госпітальні округи мають за двома принципами: по-перше, має бути забезпечена доступність громадянина до якісної допомоги, по-друге, заклади, де надається ця допомога, мусять мати належне навантаження, аби підтримувати належну кваліфікацію медичних фахівців.