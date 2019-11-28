США планують скоротити фінансування НАТО і направити гроші на підтримку України, - CNN

Про такий план CNN розповіли обізнані джерела, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Зараз частка США в загальному бюджеті Альянсу - близько 22%, але в американського президента Дональда Трампа нібито прагнуть скоротити внесок приблизно до 16% - майже до рівня Німеччини (14,8%). Дефіцит, розраховують у Білому домі, покриють інші країни Альянсу.

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"Це значною мірою символічний крок, оскільки прямий бюджет НАТО відносно невеликий - близько $2,5 млрд, і він відділений від національних оборонних бюджетів, які, як рекомендує НАТО, мають становити не менше 2% ВВП (виконують лише вісім із 29 членів НАТО)", - повідомляє CNN.

Один з представників Пентагону заявив, що зекономлені США гроші допоможуть профінансувати інші американські військові зусилля і заходи безпеки в Європі, включно з програмами підтримки країн-союзників, які входять до НАТО, - України та Грузії, "оскільки вони перебувають на передовій протистояння з Росією в Східній Європі", - зазначає CNN.