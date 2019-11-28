Запуском "Північного потоку-2" Німеччина сприяє економічному задушенню України, - Юрій Вітренко

Про це заявив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в інтерв'ю Deutsche Welle, передає Цензор.НЕТ.

За словами Вітренка, Німеччина із запуском газопроводу позбавляє Україну ролі головного транзитера російського газу в Європу.

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"Йдеться не про те, що відніме роль головного транзитера, а про те, що транзиту через територію України не буде взагалі. Із запуском "Північного потоку-2" можна очікувати, що транзиту через територію України не буде. І Німеччина має розуміти, що вона в такий спосіб сприяє економічному задушенню України. Доходи від транзиту є дуже суттєвими для української економіки, а весь український і східноєвропейський газовий ринок був сформований на очікуваннях того, що газ буде йти зі сходу на захід. А такі радикальні зміни - тепер газ має йти із заходу на схід, на схід України принаймні, - це загроза стабільності поставок у регіоні. І Німеччина як один з лідерів Європейського Союзу має це усвідомлювати", - заявив Вітренко.