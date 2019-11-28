ДБР зі спецпризначенцями з "Альфи" прийшли з обшуком до учасниці бойових дій Звіробій. ВIДЕО

На відео Звіробій спочатку відмовляється відчиняти двері і каже, що чекатиме адвоката, після чого їй повідомили, що будуть "ламати двері", якщо вона не відчинить добровільно. Після того, як силовики опинилися всередині, вони повідомили, що жінки, які з ними, є понятими, а також наказали віддати мобільні телефони Звіробій і іншої жінки, чий голос чути на трансляції за кадром. Після цього відео обірвалося, передає Цензор.НЕТ.

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Також один із силовиків повідомив, що "для безпеки на місці присутні оперативні співробітники СБУ та спецпідрозділу "Альфа".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у вівторок, 26 листопада слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо президента України народному депутату і громадянці.

Йдеться про висловлювання нардепки Софії Федини та учасниці бойових дій Марусі Звіробій.

27 жовтня вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після цього заявив, що такі висловлювання "не наближають нас до єднання в суспільстві і завершення війни". А заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після цього пообіцяв, що політсила звернеться до правоохоронних органів.

Сама Федина каже, що критики звернули увагу тільки на форму, але не на зміст її слів. "І так, я підкреслю ще раз, я дуже хочу, щоб президент Зеленський на власній шкурі відчув усі прильоти", - заявила вона.

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підтвердив відкриття провадження через висловлювання нардепки Федини на адресу Зеленського.