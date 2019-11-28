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28.11.19 09:27

Довіра до Зеленського серед українців упродовж листопада знизилася на 12%, - опитування КМІС

Упродовж осені частка тих, хто ставиться до Президента України Володимира Зеленського позитивно, зменшувалася.

Довіра до Зеленського серед українців упродовж листопада знизилася на 12%, - опитування КМІС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Опитування проводилося з 22 по 25 листопада серед дорослої частини населення України (від 18 років і старше). Загалом було опитано 1500 респондентів.

Похибка вибірки з вірогідністю 0,95 не перевищує 3%.

"До Володимира Зеленського позитивно ставляться наприкінці листопада 52% опитаних, негативно - 19%", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом осені частка тих, хто ставиться до Зеленського позитивно, зменшувалася: 73% - у вересні, 66% - у жовтні, 64% - на початку листопада, 52% - наприкінці листопада.

Частка тих, хто ставиться до Зеленського негативно, протягом осені зростала: 7% - у вересні, 9% - у жовтні, 12% - на початку листопада, 19% - наприкінці листопада.

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