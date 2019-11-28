Кримським татарам, фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір", у російському СІЗО видали сухпайок із цвіллю і свининою, - адвокат

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це повідомив адвокат Айдер Азаматов.

За словами адвоката, на засіданні Південного окружного військового суду в російському Ростові-на-Дону 27 листопада суддя відмовився винести окрему ухвалу щодо начальника СІЗО, який допустив порушення.

"Справа в тому, що нашим підзахисним на попередньому судовому засіданні видали сухпайок, у якому було печиво з цвіллю і паштет, який містить свинину, що не відповідає релігійним вимогам. З цього приводу суд відмовився виносити окрему ухвалу щодо начальника СІЗО №1 Ростова-на-Дону, але вказав, що робитиме інформаційний запит про необхідність витребування інформації щодо сухого пайка, тобто про те, який сухпай видається, який раціон у ньому", – розповів Айдер Азаматов.

Адвокат також зазначив і невідповідну якість їжі, яку видають фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" безпосередньо в СІЗО.

"Мій підзахисний Ернес Аметов розповідав, що йому приносять баланду, яку неможливо їсти. Вони часто відмовлялися від такої їжі через її якість і тому, що там міститься свинина", – додав Айдер Азаматов.

За словами адвоката, керівництво СІЗО ігнорує звернення обвинувачених щодо якості їжі і сухого пайка.

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"Суддя запитував, чи звертався хтось із фігурантів до керівництва СІЗО щодо якості сухого пайка. Сервер Мустафаєв, Сейран Салієв і Мемет Бєлялов сказали, що зверталися в усній формі. Керівництво СІЗО ці звернення ігнорувало, і це було не один раз. І оскільки їх дуже рано вивозять із СІЗО на суд, вони не встигають поснідати, далі в суді вони не можуть поїсти, тому що дають ось такі прострочені продукти, а привозять назад в СІЗО їх після вечері, виходить, що люди таким чином голодують", – підкреслив Азаматов.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір'яєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій в Росії та анексованому нею Криму організації "Хізб ут-Тахрір".

21 травня 2018 року року в Криму затримали координатора "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".

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