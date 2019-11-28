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28.11.19 09:44

У мене до нього почуття ревнощів: він перетворився на неофіційного спікера, - Мендель про Коломойського. ВIДЕО

Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що бізнесмен Ігор Коломойський в Офісі президента був один раз і про це офіційно повідомлялося.

Речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель в ефірі програми "Vласть vs Vлащенко" журналістки Наталії Влащенко заявила, що не знайома з бізнесменом Ігорем Коломойським, і пожартувала про "почуття ревнощів" до нього, передає Цензор.НЕТ.

"Я ревную його. У мене до нього якесь почуття ревнощів, тому що він перетворився на неофіційного spokesperson, розумієте? "Речника" неофіційного. Намагається виконувати таку функцію, намагається", - заявила вона.

Влащенко сказала, що Мендель потрібно "ставати  популярнішою за Коломойського, і все буде добре".

"Стати популярнішою за нього буде складно - я не вмію виходити з такими маніпулятивними меседжами", - відповіла прессекретарка.

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Вона розповіла, що Коломойський був в Офісі президента один раз, про це офіційно повідомляли.

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