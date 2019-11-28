На переписі населення у 2020 році вдасться заощадити 2-3 млрд грн, - Дубілет

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет, передає Цензор.НЕТ.

"А якщо все піде, як заплановано, думаю, потім ми зможемо заощадити ще близько 1 млрд. Заощаджені гроші пішли на медицину та інші важливі програми", - розповів міністр.

Дубілет заявив, що майже 100 тис. інтерв’юерів із планшетами мали обійти будинки і квартири українців.

Однак тепер формат перепису планують змінити.

За підсумками спілкування Дубілета з представниками відомств, які можуть бути потенційними користувачами перепису, соціологами і регіональними представниками, з'ясувалося, що більшість запитів від них можна розділити на два типи:

"Тип 1. Десь 90% запитів — це інформація про те, в яких населених пунктах мешкає скільки людей, а також їхні стать та вік. Тип 2. Спеціалізована інформація про склад сім'ї, житло, етнонаціональність тощо", - повідомив Дубілет.

За словами міністра, більшість запитів першого типу були терміновими. Зараз уряд робить генеральний план інфраструктури країни (дороги, опорні школи, лікарні) — і більшість міністерств сказали, що не можуть чекати кінця наступного року.

"Тому ми вирішили провести т.зв. електронний перепис. Разом з фахівцями з математики і соціології ми проводимо його за таким алгоритмом. 1. Збираємо анонімну інформацію у мобільних операторів про кількість користувачів та їхнє розташування. 2. Збираємо дані з реєстрів про дітей (РАЦСи) і пенсіонерів (Пенсійний Фонд). Адже ці групи мають менше проникнення мобільних. 3. Проводимо "калібруючі" соціологічні опитування. Уточнюємо, скільки сім-карт припадає в середньому на одного українця в різних групах. 4. Вставляємо ці дані в математичну модель. У підсумку ми отримуємо доволі точну модель того, скільки людей мешкає в яких населених пунктах", - пояснив Дубілет.

За його словами, ці дані будуть, можливо, більш точними, ніж від традиційного перепису, оскільки далеко не всі українці відкривають двері тим, хто проводить опитування.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кабінет Міністрів України погодив терміни проведення всеукраїнського перепису населення, призначивши його на листопад і грудень 2020 року.

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