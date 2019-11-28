"Мінера" ​​моста Метро в Києві Белька відправили на психологічну експертизу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Йдеться про апеляцію на взяття Белька під варту.

Прокурор заявив, що проведення засідання неможливе за відсутності самого підозрюваного. Водночас, адвокат Олексія Белька Масі Найєм зазначив, що його не попередили про переведення підзахисного із СІЗО до лікарні, але з необхідністю проведення самої експертизи він згоден.

Психологічна експертиза може тривати до 30 днів, вона повинна встановити, чи потребує Белько психологічної допомоги і чи перебував він у стані душевного хвилювання під час "мінування" моста. Експертиза проводиться на підставі попереднього рішення суду.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 18 вересня невідомий заблокував рух на мосту Метро і погрожував підірвати його і державні установи.

Пізніше стало відомо, що це - уродженець Криму, ветеран Олексій Белько. Місяць тому він був звільнений із Сил спеціальних операцій.

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Через кілька годин зловмисник здався поліції.

Незабаром після цього начальник поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що Бельке може загрожувати довічне позбавлення волі за звинувачення за статтею "тероризм".

У Міністерстві у справах ветеранів заявили, що не дозволять використовувати те, що трапилося, для очорнення бійців та ветеранів.

Наступного дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Белько перебував під дією наркотичних речовин і заявив про готовність взяти його на поруки. "Ми допоможемо йому пройти курс реабілітації від наркотиків і знайти себе заново", - пообіцяв він.

Прокуратура повідомила Бельку про підозру у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 259 (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, що спричинило тяжкі наслідки, санкція - від 4 до 8 років позбавлення волі) і ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї, санкція - від 3 до 7 років позбавлення волі) КК України.