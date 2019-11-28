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28.11.19 11:25

"Не ухвалите закон - не буде наповнення бюджету": Арахамія "шантажував" нардепів для затвердження закону про гральний бізнес

На засіданні фінансового комітету Верховної Ради 19 листопада голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що законопроєкт про гральний бізнес потрібно терміново ухвалити, тому що в бюджет уже закладено надходження від цієї галузі в 3 мільярди гривень.

"Не ухвалите закон - не буде наповнення бюджету": Арахамія "шантажував" нардепів для затвердження закону про гральний бізнес

Про це пише у своїй статті "Нові лицарі мальтійського ордена. Чи стане Україна гральним офшором?" журналістка Цензор.НЕТ Тетяна Ніколаєнко.

Місяць тому Цензор.НЕТ уже писав про перипетії навколо останнього питання, у зв'язку з тим, що група лобістів намагалася виписати закон під он-лайн гемблінг. У середині жовтня в парламент було подано кабмінівський законопроєкт, а через 3 тижні до нього було подано ще 6 альтернативних, і 2 - про зміни до бюджетного і податкового кодексу для врегулювання сфери.

У понеділок, 25 листопада, народні депутати чотирьох комітетів провели закриту зустріч із партнером компанії Pharumlegal, Філіпом Влеммінком, який уже багато років консультує держави ЄС у сфері грального бізнесу та представляв ЄС у судових спорах.

За його словами, сфера азартних ігор ніколи не має розглядатися як драйвер для наповнення бюджету. Тому що перше завдання для законодавства у сфері азартних ігор - це те, як захистити споживача і запобігти відмиванню грошей.

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"Українська реальність має зовсім інший вигляд. Глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія наповнення бюджету називав однією з перших цілей. На засіданні фінансового комітету 19 листопада він заявив, що законопроєкт про гральний бізнес потрібно терміново ухвалити, тому що в бюджет уже закладено надходження від цієї галузі в 3 мільярди гривень. Того ж дня аналогічну заяву зробила і Рахункова палата. І теж згадала про закладені в бюджет мільярди", - зазначає Ніколаєнко.

Влеммнік зазначає, що порахувати в перший рік доходи від грального бізнесу просто неможливо.

Експерт Інституту майбутнього Олександр Чебаненко і зовсім зазначає, що після того, як Юлія Тимошенко провела в 2009 році заборону грального бізнесу і залишила тільки лотереї, в країні залишилося близько 200 компаній, у яких є ліцензії на цю діяльність. І є ймовірність, що після ухвалення нового закону вони всі підуть до суду і заблокують видачу нових ліцензій. Тож бюджет замість прибутку отримає збитки.

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