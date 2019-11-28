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28.11.19 10:54

Конгрес українців Канади вимагає звільнення викладача університету Альберти через заперечення ним Голодомору

Українська громада Канади вимагає звільнення асистента викладача університету Альберти Дугала Макдональда, який заперечує Голодомор.

Конгрес українців Канади вимагає звільнення викладача університету Альберти через заперечення ним Голодомору

З цим закликом виступив Конгрес українців Канади, передає Цензор.НЕТ.

"Цього тижня студенти університету Альберти разом з українсько-канадською студентською радою виявили кілька повідомлень асистента викладача Дугала Макдональда в соціальній мережі, в яких він називав Голодомор "міфом" і "брехнею", - заявили в Конгресі.

У заяві наголошується, що незважаючи на визнання Голодомору федеральним і провінційними парламентами "навіть в 2019 році ми не можемо дозволити собі поступливості в інформуванні про Голодомор".

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У Конгресі закликали всіх небайдужих звернутися із закликом до університету Альберти звільнити Макдональда.

Додамо, що Конгрес українців Канади підтримав прем'єр-міністр Альберти Джейсон Кенні. "Викликає глибоке занепокоєння, що університетський викладач і колишній кандидат у депутати від Комуністичної партії бере участь у запереченні геноциду", - написав Кенні на своїй сторінці в Facebook .

Конгрес українців Канади вимагає звільнення викладача університету Альберти через заперечення ним Голодомору 01

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