Конгрес українців Канади вимагає звільнення викладача університету Альберти через заперечення ним Голодомору

З цим закликом виступив Конгрес українців Канади, передає Цензор.НЕТ.

"Цього тижня студенти університету Альберти разом з українсько-канадською студентською радою виявили кілька повідомлень асистента викладача Дугала Макдональда в соціальній мережі, в яких він називав Голодомор "міфом" і "брехнею", - заявили в Конгресі.

У заяві наголошується, що незважаючи на визнання Голодомору федеральним і провінційними парламентами "навіть в 2019 році ми не можемо дозволити собі поступливості в інформуванні про Голодомор".

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У Конгресі закликали всіх небайдужих звернутися із закликом до університету Альберти звільнити Макдональда.

Додамо, що Конгрес українців Канади підтримав прем'єр-міністр Альберти Джейсон Кенні. "Викликає глибоке занепокоєння, що університетський викладач і колишній кандидат у депутати від Комуністичної партії бере участь у запереченні геноциду", - написав Кенні на своїй сторінці в Facebook .