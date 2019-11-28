Поступок Зеленського на шкоду Україні на зустрічі в "нормандському форматі" не буде, - секретар РНБО Данілов

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав у межах засідання Національної платформи "Діалог про мир і безпечну реінтеграцію" в Києві в четвер.

"Наші опоненти й вороги робитимуть усе, що від них залежить, щоб ми пішли, скажімо так, на якісь відносини з цими... Треба розуміти з ким, і чи можуть вони відповідати за свої слова, чи є в них такі повноваження" , - зазначив він.

Крім того, він наголосив, що "не розуміє, що таке влада Донецької і Луганської областей".

Данілов зазначив, що на цей момент необхідно очікувати результати "нормандської зустрічі".

"Я впевнений, що жодних кроків президента Володимира Зеленського щодо поступок, які не будуть на користь нашій держави, ми з вами там не побачимо", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше Президент Литви Гітанас Науседа порадив Президенту України Володимиру Зеленському під час зустрічі в "нормандському форматі" не робити поступок на шкоду Україні.

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