Першим питанням під час зустрічі в "нормандському форматі" буде повернення українських військовополонених, - секретар РНБО Данілов

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на засіданні Національної платформи "Діалог про світ і безпечної реінтеграції" в Києві в четвер.

"Ми розуміємо, з чим ми маємо йти на нормандський формат. Перше питання - це повернення наших військовополонених. На превеликий жаль, йдеться не про десятки, а сотні людей, які перебувають у полоні. Друге питання - це припинення вогню по всій лінії фронту. У нас немає бажання, щоб продовжували вбивати громадян України. Ми повинні це припинити. Третє питання - це розуміння, що відбувається з українсько-російським кордоном. До того часу, поки не буде повернуто український кордон, поки там не будуть стояти українські військові, дуже багато процесів будуть проходити вкрай складно і я б сказав навіть неможливо", - сказав Данилов.

Також він заявив, що у РНБО є п'ять сценаріїв повернення окупованих українських територій, але відмовився уточнювати їх.

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Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном. В результаті розмови усіма сторонами узгоджено дату проведення зустрічі в "нормандському форматі" - 9 грудня в Парижі.