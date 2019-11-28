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28.11.19 12:06

Закликаємо відмовитися від цієї невігласької точки зору, - Литва підтримала Україну на тлі рішення Apple щодо Криму

Литва поділяє обурення України з приводу позначення компанією Apple у своїх додатках Криму російською територією.

Закликаємо відмовитися від цієї невігласької точки зору, - Литва підтримала Україну на тлі рішення Apple щодо Криму

Про це написав у Twitter міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, передає Цензор.НЕТ.

"Ми приєднуємося до України, яка висловила розчарування підходом Apple для позначення Криму як Росії. Ми закликаємо Apple відмовитися від цієї невігласької точки зору, оскільки статус-кво в Криму не змінився: його все ще окупує Росія, це українська земля, в цій війні досі гинуть люди", - написав Лінкявічюс.

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Нагадуємо, раніше стало відомо, що в сервісах Apple, якими користуються громадяни РФ, окупований Крим тепер відображається як територія Росії. Користувачі з решти світу як і раніше бачать його як територію України.

Закликаємо відмовитися від цієї невігласької точки зору, - Литва підтримала Україну на тлі рішення Apple щодо Криму 01

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