Від початку доби зафіксовано два ворожі обстріли: окупанти 40 хвилин обстрілювали позиції ЗСУ, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Від початку поточної доби станом на 12:00 з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 прицільні обстріли наших позицій.
"Після опівночі, протягом 40 хвилин, з напрямку від Доломітного ворог вів вогонь по наших мужніх оборонцях Новолуганського, застосовуючи ручні протитанкові гранатомети та стрілецьке озброєння", - повідомили в міністерстві.
Окрім цього, також з РПГ окупанти вели вогонь близько 8 ранку по наших захисниках Новотроїцького.
За наявною інформацією, бойових втрат унаслідок ворожих обстрілів серед наших героїв немає.