Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
28.11.19 12:51

Від початку доби зафіксовано два ворожі обстріли: окупанти 40 хвилин обстрілювали позиції ЗСУ, - Міноборони

Від початку поточної доби російські окупаційні війська двічі обстрілювали позиції Збройних сил України.

Від початку доби зафіксовано два ворожі обстріли: окупанти 40 хвилин обстрілювали позиції ЗСУ, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Від початку поточної доби станом на 12:00 з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 прицільні обстріли наших позицій.

"Після опівночі, протягом 40 хвилин, з напрямку від Доломітного ворог вів вогонь по наших мужніх оборонцях Новолуганського, застосовуючи ручні протитанкові гранатомети та стрілецьке озброєння", - повідомили в міністерстві.

Окрім цього, також з РПГ окупанти вели вогонь близько 8 ранку по наших захисниках Новотроїцького.

За наявною інформацією, бойових втрат унаслідок ворожих обстрілів серед наших героїв немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почав діяти новий порядок перетину лінії розмежування на Донбасі, - Держприкордонслужба

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100