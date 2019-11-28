За серпень-жовтень 2019 року податкові перевірки торкнулися лише 0,2% малого бізнесу, - ДПС

Також за цей самий період податкова провела 1100 планових перевірок, що на 200 менше, ніж у серпні-жовтні 2018 року.

Про це повідомляє Державна податкова служба України на своїй офіційній сторінці у Facebook.

"Кількість позапланових перевірок за період роботи ДПС, серпень-жовтень цього року по серпень-жовтень минулого року, скоротилася на третину. Донарахування за результатами перевірок зросли майже вдвічі", - прокоментував результати аудитів голова ДПС Сергій Верланов.

За його словами, суха статистика свідчить, що курс на зменшення кількості перевірок та зменшення тиску на бізнес, обраний оновленою ДПС, - вже дає результат.

"Ми посилили аналітичну роботу, удосконалили систему відбору платників податків для перевірок. Тобто з перевіркою приходимо лише тоді, коли є всі підстави вважати, що підприємство намагається ухилитися від сплати податків", - наголосив Сергій Верланов.

Згідно зі свіжими даними від ДПС, із серпня по жовтень цього року планові та позапланові перевірки торкнулися 5,9% суб'єктів великого бізнесу, 0,9% середнього бізнесу і лише 0,2% малого.

Нагадаємо, у "Київстарі" наголосили на позитивних змінах у підході до податкових перевірок.