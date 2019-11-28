Іноземна компанія планує купити літаки "Антонова" і зайти на український ринок перевезень, - Криклій

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "УНІАН" заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Іноземні компанії хочуть зайти на внутрішні перевезення, що дуже дивно. Адже вони менш прибуткові, ніж міжнародні. Цей варіант вони розглядають у комплексі з купівлею літаків нашого виробника - "Антонова". Але дочекаймося конкретних речей, тому що поки це ідея на словах, яку озвучує інвестор", - сказав він.

При цьому Криклій підкреслив, що "Ан" може літати тільки всередині країни.

"Причина в тому, що у нього немає льотного визнання в Європі. Його і не буде, тому що це - конкуренція. Також у "Ан" немає розгалуженої мережі представництв, яка необхідна для ремонту і підтримки літаків. Зараз "Антонов" не зможе це зробити", - сказав він.

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