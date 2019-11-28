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28.11.19 13:11

Найманці РФ приховують обстріли позицій ООС, щоб дискредитувати наших воїнів, - розвідка

Окупанти приховують обстріли позицій підрозділів Об'єднаних сил і провокують наших воїнів на відкриття вогню у відповідь, тим самим терористи хочуть дискредитувати ЗСУ.

Найманці РФ приховують обстріли позицій ООС, щоб дискредитувати наших воїнів, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

"Командування ЗС РФ вживає заходів для підвищення рівня приховування застосування сил і засобів з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. Зокрема, противником вдосконалена система спостереження повітряного простору та доведення сигналів оповіщення командирам підрозділів про застосування безпілотних літальних апаратів місії ОБСЄ з метою невідкладного посилення режиму маскування, припинення вогню й обмеження переміщення озброєння та військової техніки", - йдеться в повідомленні.

Таким чином противником забезпечує скритність обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил і провокування наших воїнів на відкриття вогню у відповідь з метою дискредитації.

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