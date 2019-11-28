"Це виключно політичне переслідування", - Звіробій про обшук. ВIДЕО

Про це Звіробій заявив в ефірі каналу Newsone, передає Цензор.НЕТ.

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"Зброю (вилучили. – Ред.). Вона зареєстрована. Зброя не була вказана - як цей лист називається? - в ухвалі не було вказано, що вони мають забрати мою зброю, але вони забрали мою зброю. Кажуть, забрали бо прострочена, але це не їхня справа взагалі. Телефон забрали, зброю забрали. Блокнот з емблемою Десантно-штурмових військ забрали. Там, між іншим, номер начальника розвідки. Тож якщо йому буде хтось дивний дзвонити - нехай не дивується", - розповіла Звіробій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обшуки у Звіробій відбуваються в межах кримінального провадження, відкритого за фактом погроз президенту, - ДБР

"Я там бачила підпис Труби, а перед цим я бачила записи з його кабінету, я вважаю, що цю людину треба не звільнити - її треба посадити. Це не в мене має проходити обшук, а в нього. Це виключно політичне переслідування", - заявила волонтерка.

За словами адвоката, у Звіробій забрали дві рушниці.

За словами Звіробій, у блокноті й телефоні немає "абсолютно нічого" з того, в чому її звинувачують, тому вона спокійно віддала ці речі.

Вона також додала, що на обшук приїхали три автобуси спецпризначенців "Альфа".

28 листопада ДБР зі спецпризначенцями з "Альфа" прийшли з обшуком до волонтерки Звіробій.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у вівторок, 26 листопада слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо президента України народному депутату і громадянці.

Йдеться про висловлювання нардепки Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій.

27 жовтня вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після цього заявив, що такі висловлювання "не наближають нас до єднання в суспільстві і завершення війни". А заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після цього пообіцяв, що політсила звернеться до правоохоронних органів.

Сама Федина каже, що критики звернули увагу тільки на форму, але не на зміст її слів. "І так, я підкреслю ще раз, я дуже хочу, щоб президент Зеленський на власній шкурі відчув усі прильоти", - заявила вона.

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підтвердив відкриття провадження через висловлювання нардепки Федини на адресу Зеленського.