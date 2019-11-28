РНБО має п'ять сценаріїв щодо реінтеграції Донбасу, - Данілов

Про це Данілов повідомив на засіданні Національної платформи "Діалог про мир і безпечну реінтеграцію", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"У Раді нацбезпеки і оборони є п'ять сценаріїв, в якій спосіб ми маємо здійснити реінтеграцію Донбасу", - зазначив секретар РНБО.

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При цьому він висловив жаль, що не може повідомити подробиці цих п'яти сценаріїв, але наголосив, що робота над ними триває.

"Я можу вам сказати, повірте, всі ці п'ять сценаріїв, вони мають бути тільки на користь нашої країни, тому я впевнений, що все у нас буде добре, перемога буде за нами. Ми обов'язково повернемо кордони Донецької і Луганської областей, і ми обов'язково повернемо наш Крим", - додав секретар РНБО.

Данілов також підкреслив, що в РНБО аналізують не лише процеси, які відбуваються всередині країни, а й те, що відбувається ззовні, тому пропозиції Президенту готуються з урахуванням великих обсягів даних від розвідувальних органів та міжнародних партнерів, якими володіє РНБО, пише Укрінформ.

Серед першочергових завдань голова Радбезу назвав повернення полонених, припинення вогню по всій лінії фронту, повернення під контроль України ділянки російсько-українського кордону, проведення виборів за українським законодавством на тимчасово окупованих частинах Донецької та Луганської областей.

Він також зазначив, що гуманітарний акцент є на сьогодні для керівництва держави пріоритетним, адже певна частина громадян України опинилась в окупації.

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"Ми маємо дати можливість перетинати лінії зіткнення, а насправді це лінія фронту, в людський спосіб… І наше завдання - зробити якнайбільше пунктів (КПВВ. – Ред.), щоб громадяни України могли вільно пересуватися", - наголосив Данілов.

Відповідаючи на запитання про можливість розведення військ по всій лінії зіткнення, секретар РНБО повідомив: "Я хочу сказати - так, ми за розведення. Але воно має бути в наших інтересах. Це розведення має гарантувати нам, що негативні наслідки від цього розведення будуть дорівнювати нулю. Якщо цього не буде, то ніякого розведення й не буде".

Він також нагадав, що є технологічні питання й українська сторона не на всіх ділянках готова робити розведення.