"Яка автономія? На Закарпатті 1,2 млн українців, угорців - 150 тис.", - посол Угорщини Ійдярто щодо заяв про сепаратизм у регіоні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Главкому".

"Та яка автономія? На Закарпатті 1,2 млн українців, угорців - 150 тис. Які передумови є до сепаратизму, автономії? Чи у Києві думають, що більшість українців зовсім "не наші", вони прословацькі, проугорські? Закарпаття - завжди була цікава територія, але ніколи там конфліктів між українцями та іншими націями не було. Після Першої світової війни наші території відійшли Чехословаччині, Трансільванія відійшла Румунії. Виходить, Угорщина зробила помилку, не знищивши нацменшини свого часу, щоб не дати потім привід анексувати свої території? Але хіба це правильна логіка? Ні. Це логіка війни, логіка конфлікту, якої не повинно бути", - заявив Ійдярто.

За його словами, заяви в публічному просторі про "агресію Угорщини на Закарпатті" та "у нас буде другий Крим" тільки шкодять угорсько-українським відносинам, а також погіршують атмосферу для місцевих жителів Закарпаття. Він зазначив, що розуміє складність ситуації між Україною і Росією, однак дотримання прав нацменшин - "це існуючі практики в Європі, які враховують національний фактор".

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Посол зазначив, що угорська підтримка для Закарпаття, яка стосується не тільки угорців, добре сприяє розвитку цієї території.

Нагадаємо, відносини України та Угорщини погіршилися після ухвалення восени 2017 року Верховною Радою нового закону про освіту. Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які проживають в Україні, через положення закону, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.