Українці можуть офіційно виграти $243 мільйони в лотереї США, знижки Чорної п'ятниці

Сайт TheLotter.com відзначає зростаючий інтерес до популярної лотереї США, і вже запустив безпрецедентну акцію для всіх охочих зареєструватися на сайті і взяти участь у п'ятничному тиражі зі значним дисконтом.

Найближчий тираж американської лотереї Мега Мільйони відбудеться в п'ятницю, 29 листопада, о 23:00 за північноамериканським східним часом, і на кону величезний джекпот, $243 мільйони. Взяти участь у тиражі може кожен, незалежно від країни проживання.

Виграшні номери за результатами минулого тиражу - 8, 27, 29, 38, 43 і "Мегабол" 13. Нікому не вдалося вгадати всі номери, які випадали в ході останнього розіграшу. Тому найближчої п'ятниці, 29 листопада, розмір джекпоту становитиме $243 млн ($167,4 млн під час отримання призу одним платежем)! Не пропустіть шанс змінити своє життя - гарантуйте свою участь у найближчому тиражі сьогодні!

До речі, зараз брати участь у лотереї США Мега Мільйони вигідніше, ніж будь-коли! На сайті TheLotter.com діє безпрецедентна акція, квитки лотереї Мега Мілліонс для всіх нових зареєстрованих користувачів продаються зі знижкою 30%! Акція діє до вечора суботи.

Як офіційно грати в Мега Мілліонс - США з України

Взяти участь у тиражі Мега Мілліонс, будучи громадянином України, можна двома способами.

1. Перетнути кордон та придбати білет особисто

Можна особисто відправитися в США, щоб придбати білет лотереї Мега Мілліонс в офіційного рітейлера, за умови, що потім білет не буде покидати меж США.

2. Зареєструватися на сайті і взяти участь у лотереї онлайн

Брати участь у лотерейних тиражах США з України так само просто, як якщо б ви перебували там особисто. Все, що для цього потрібно зробити, – придбати лотерейні білети Мега Мільйони до тиражів, які проходять в Орландо, щовівторка і щоп'ятниці о 23:00 EST на сайті TheLotter онлайн!

Вибирайте 5 основних номерів від 1 до 69, а також кулю "Мегабол" з діапазону 1-26, збіг яких дозволить зірвати надзвичайний американський джекпот або 8 другорядних призів!

theLotter.com - перша у світі служба доставки лотерейних білетів, яка дозволяє людям замовляти офіційні лотерейні білети з усього світу, не стягуючи комісій з виграшів.

Новина публікується на правах реклами