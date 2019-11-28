Обшуки у Звіробій - це репресії за її громадянську позицію, - Тетерук

Про це заявив народний депутат VIII скликання від "Народного фронту", учасник АТО Андрій Тетерук.

"Розпочавши свою каденцію з порушення Конституції, тепер цю саму владу використовують як репресивну машину проти власного народу", - підкреслив він.

Андрій Тетерук висловив обурення, що силовики прийшли з обшуками до волонтерки у той час, як відмовляються розслідувати корупційні виплати у конвертах народним депутатам провладної партії, а також заяви про продаж округів на попередніх виборах.

"Так само, як і не розслідуються численні скандали, у які потрапили депутати "Слуги народу": зґвалтування, секс-скандали, договорняки. Ми не бачимо жодних заяв правоохоронних органів про те, що ведуться якісь розслідування", - додав він.

"Натомість розмова двох дівчат одразу призводить до обшуків. Це має вигляд неприхованого тиску на опозиційних політиків і волонтерів, які мають право висловлювати свою позицію", - підкреслив Тетерук.

"Ініціатори і замовники мають схаменутися і припинити дії, які дедалі більше нагадують брудну нікчемну помсту переляканої та істеричної влади", - резюмував він.